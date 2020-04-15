اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ تعز يتفقد مستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى الثورة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يتفقد مستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى الثورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

محافظ تعز يتفقد مستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى الثورة

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الأربعاء مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة للمواطنين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

Advertisements

 

وأطلع المحافظ شمسان يرافقه مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي على سير العمل في أقسام المستشفى الطبية وأستمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالرحيم السامعي إلى شرح حول إحتياجات المستشفى والأضرار البالغة التي لحقت به جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المدينة .

 

وخلال الزيارة، أكد محافظ تعز على ضرورة استغلال كل القدرات وحشد جميع الطاقات والإمكانيات الموجودة في المستشفى للإسهام في تقديم خدمات طبية جيدة والتعامل مع فيروس .. مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المستشفى للإرتقاء بخدماته الطبية ولمواجهة بتمويل من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز يتفقد مستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا