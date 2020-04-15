كسر هجوم حوثي بالعود شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

الضالع إب -الخليج 365

فشلت مليشيا الحوثي بتحقيق أي محاولة تقدم خلال هجوم لها بالعود شمال الضالع.



وفي التفاصيل، نجحت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، من كسر هجوم حوثي في جبهة العود التابعة لمحافظة إب إدارياً شمال قعطبة الواقعة ضمن محافظة الضالع.

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وذكرت مصادر عسكرية، أن وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من التصدي لعملية هجومية من قبل عناصر مليشيات الحوثي بجبهة العود شمالي مديرية قعطبة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات استمرت مع عناصر المليشيات في باب غلق بالعود لساعات بعد محاولة الأخيرة التقدم صوب مواقع القوات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهات القتال المشتعلة بتلك الجبهة.

وطبقا للمصادر، فإن الإشتباكات نتج عنها سيطرة القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية على الموقف العسكري هناك، وسط تقهقر المليشيات.

هذا وتخوض وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية معارك نارية مستمرة منذ أكثر من عام، في عدد من محاور القتال بالضالع، أهمها قطاع العود بمحور قعطبة، والذي تسعى من خلاله القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بسط سيطرتها على مناطق شليل وهجار ومعسكر الحساحس و سلسلة جبال العود الإستراتيجية، شمالي محافظة الضالع