شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. الكثيري يطلع على ترتيبات تجهيز مركز العزل العلاجي بمستشفى شبام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على الترتيبات الخاصة بتجهيز مركز العزل العلاجي للحالات المشتبه بمرض كورونا بمستشفى شبام.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، استمع الوكيل مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي من مدير المستشفى صالح بن طالب، إلى شرح عن محتويات المركز وتجهيزاته. وأكد حرص السلطة المحلية دعم استكمال كافة مراكز العزل العلاجي في جميع مديريات وادي حضرموت.

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