رئيس الوفد الوطني يحدد اولوية الحوار المتعلق بالسلام في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
اكد رئيس الوفد الوطني المفاض محمد عبدالسلام ان أولوية شعبنا وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة.
وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر: أولوية شعبنا وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة ولا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق .
واضاف: التجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار، ولن يقبل شعبنا تكرار أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس.
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