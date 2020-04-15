رئيس الوفد الوطني يحدد اولوية الحوار المتعلق بالسلام في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اكد رئيس الوفد الوطني المفاض محمد عبدالسلام ان أولوية شعبنا وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة.

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر: أولوية شعبنا وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة ولا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق .

واضاف: التجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار، ولن يقبل شعبنا تكرار أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس.