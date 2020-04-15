مسؤول في وزارة التربية والتعليم : قريباً صرف حوافز خمسة أشهر للمعلمين في الميدان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم، عبدالله النعمي، أن الوزارة سعت بمختلف الوسائل لاستمرار صرف الحوافز النقدية لهذا العام والمقدمة من منظمة اليونيسيف للمعلمين العاملين في الميدان وذلك للتخفيف من معاناة المعلمين نتيجة العدوان والحصار المفروض على اليمن .

وقال النعمي في حواره مع موقع انصار الله ينشره غداً الخميس أن الحوافز تعد كحل بديل لتغطية الحد الادنى من متطلبات المعلمين، مشيراً الى أن الوزارة كانت قد تابعت صرف هذه الحوافز لدى اليونيسيف بداية العام الماضي وبحمد الله تم الصرف لعام دراسي كامل للعاملين في الميدان

واضاف بأنه سيتم قريباً صرف الحوافز لعدد كبير ممن تم التحقق من عملهم في الميدان لخمسة اشهر دراسية

واشار وكيل الوزارة الى وجود بعض الاشكاليات المتعلقة بتلك الحوافز، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة اليونيسيف لغرض معالجات تلك الاشكاليات.