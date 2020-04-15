تضرر 1052 مسجدا ومعلمًا تاريخيًا وأثريا جراء العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الثلاثاء، تضرر 1052 مسجدا ومعلمًا تاريخيًا وأثريا ومنشأة تابعة للأوقاف منها 283 مسجدا ومقبرة في العاصمة صنعاء والمحافظة جراء العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة صنعاء حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المساجد وممتلكات الأوقاف خلال 5 سنوات من العدوان والحصار، أن استهدف العدوان للمساجد ومنشآت الأوقاف تسبب باستشهاد أكثر من 100 شخص من منتسبي وزارة الأوقاف والإرشاد

وأشارت إلى تسبب العدوان في تدمير مساجد تاريخية يصل عمرها إلى أكثر من 1000 عام.

ولفتتوزارة الأوقاف والإرشاد إلى أن العدوان والحصار تسبب بتوقف أعمال الحج والعمرة بالوزارة على مدى 5 أعوام متتالية.

وأكدت تعرضت الأوقاف في المحافظات المحتلة لأضرار جسيمة منها الاعتداءات التي طالت الأئمة والخطباء وتعرضت للاغتيالات وخاصة في محافظتي عدن وحضرموت، وتخريب الجماعات التكفيرية للمعالم والمساجد الإسلامية القديمة.