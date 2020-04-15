عاجل اليوم الاربعاء أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( #1740;ون #1740;سف)، وجود 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاس #1740;م #1740;ا في في هذة المحافظة اليمنية !

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل اليوم الاربعاء أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (یونیسف)، وجود 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسیمیا في في هذة المحافظة اليمنية !

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (یونیسف)، الیوم الأربعاء، وجود 50 ألف حالة

مصابة بمرض الثلاسیمیا في الیمن.

ویولد أكثر من 500 ألف شخص حول العالم سنویا، مصابین بمرض الثلاسیمیا،

وھو اضطراب وراثي في خلایا الدم الحمراء یتسبب في نقص الھیموجلوبین وقلة

عددھا في الجسم عن المعدل الطبیعي، ما یعیق عملیة نقل الأكسجین إلى أنحاء الجسم.

وقالت المنظمة الأممیة في تقریرھا الیوم إنھ "یتم في الیمن سنویا تشخیص 700 حالة

جدیدة من مرضى الثلاسیمیا".

وأضاف "حتى الآن تم تسجیل 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسیما في البلاد الذي

یعاني من تدھور كبیر في القطاع الصحي فیما یعد الحصول على العلاج الأمثل لمرض

الثلاسیمیا أمرا نادرا".

وأردف التقریر:" ینتشر في عموم الیمن الیوم 1991 موقعا من مواقع المراقبة

النشطة للكشف عن 28 من الأمراض المسببة للاعتلال الشدید والتبلیغ عنھا إلكترونیا

مثل الكولیرا وحمى الضنك والحمى النزفیة الفیروسیة والحصبة والسعال الدیكي

والشلل الحاد". جديد اب برس Advertisements

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