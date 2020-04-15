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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان يستفز اليمنيين على اسم العاصمة اليمنية وهكذا كان الرد شاهد !

بعد عد صمت طويل، ظهر مجددا مدير شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في استفزاز اليمنيين والتهكم من بعض القبائل واسماء المدن.

حيث علق، خلفان على مسمىا لعاصمة اليمنية صنعاء موضحا سبب تسمية العرب للمدينة بهذا الاسم

وكتب خلفان في تغريدة له على تويتر ، سمى العرب صنعاء لانها تتصنع الحكمة ولكن لا حكمة عند اهلها.

جديد اب برس

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وفي تغريدة سابقة شن، خلفان، هجوما غير مسبوق على أهالي محافظة مأرب اليمنية واصفا اياهم بانهم لايعقدون أي علاقة صداقة إلا لمآرب خاصة بهم .

وقال في تغريدته :” أما ما في مأرب ..كله خارب…وسيظل كذلك لأنهم كفروا بنعم الله عليهم. وأهل مأرب لا يصادقون إلا لمآرب..أي مصالح..هكذا قالت العرب وأخبر التاريخ.

واثارت تغريدات خلفان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ولقت صدى كبير وردود افعال غاضبة من قبل نشطاء يمنيين

ومن جانبه رد الاستاذ محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبدالله صالح على تغريدة خلفان بالقول .. ‏‎الحكمة يمانية ياضاحي خلفان مش إماراتية

وعلى حد تعبيره اضاف المسوري قائلا،، لكن بعدما بلانا الله بكم وبتدخلاتكم تغير كل شيئ ومع ذلك ثق أن الحكمة يمانية وستبقى يمانيةوفي الأخير ستأتون إلى اليمن صاغرين هكذا قالها الحبيب المصطفى.

إذا إشتدت عليكم الفتن فعليكم باليمن.