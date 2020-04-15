شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف السعودية " أبرمت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهذة أول بنود الاتفاق بين الشرعية والانتقالي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بإشراف السعودية " أبرمت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهذة أول بنود الاتفاق بين الشرعية والانتقالي !
الثلاثاء، اتفاقاً يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله إن محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان قادوا وساطة لإنهاء التوترات والتحشيد العسكري شرق زنجبار.
وأوضح المصدر أن اتفاقاً جرى في مدينة شقرة الساحلية، شرق زنجبار، بين قيادات في الجيش وأخرى في الانتقالي الجنوبي، تحت إشراف ضباط سعوديين، وقضي بإدارة مشتركة للأمن في عاصمة المحافظة.
جديد اب برس
واتفق الطرفان على دخول قوات أمنية تابعة للحكومة إلى مدينة زنجبار لتتولى الملف الأمني مناصفة مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفق المصدر.
وشهدت مدينة زنجبار التي تسيطر عليها قوات تابعة للانتقالي مؤخراً عمليات تحشيد للألوية الحكومية في ظل توتر بين الطرفين بعد تعثر اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الاتفاق يأتي ضمن جهود التحالف العربي لتطبيق اتفاق الرياض ووقف أعمال التصعيد العسكري بين الجانبين.
وتخضع محافظة أبين لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يتمحور التواجد الحكومي في مدينة شقرة وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.
ويسيطر المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج والضالع وجز من أبين، بعد انقلاب قاده ضد الحكومة في أغسطس الماضي.
وإلى اليوم لم ينفذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، ودمج التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بإشراف السعودية " أبرمت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهذة أول بنود الاتفاق بين الشرعية والانتقالي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.