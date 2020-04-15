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بالفيديو " صنعاء تكتسي بالثلج وتحذيرات من مخاطر كارثية تهدد العاصمة !

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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو " صنعاء تكتسي بالثلج وتحذيرات من مخاطر كارثية تهدد العاصمة !

اكتست العاصمة اليمنية بغطاء ثلجي "البرد" عم معظم احياء العاصمة صنعاء عقب هطول امطار غزيرة مصحوب بحبات "البرد".

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة لليوم الثالث على التوالي بالعاصمة اليمنية صنعاء وسط تحذيرات من مخاطر محدقة تهدد المنازل الشعبية والقديمة في العاصمة صنعاء.
واجتاحت تخوفات وسط سكان صنعاء من كارثة تهدد العاصمة نتيجة تدفق السيول الكبيرة الى شوارع وأحياء سكنية وجرف واغراق محال ومنازل وطمر سيارات واملاك المواطنين في العديد من الشوارع وأحياء العاصمة.

و تداول ناشطون "فيديو" أظهر هطول كميات كبيرة من الثلوج أو مايعرف بالبرد وتدفق سيول كبيرة في شوارع وأحياء بصنعاء.

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