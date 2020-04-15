شكرا لقرائتكم خبر عن السيول صنعا تفضح تجار السوق السوداء و تكشف عن أكبر مخزون للغاز المنزلي ..صور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020? السيول صنعا تفضح تجار السوق السوداء و تكشف عن أكبر مخزون للغاز المنزلي ..صور ! نشر نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك صوراً افادوا انها لإسطوانات غاز لتجار السوق السوداء اقتحمتها السيول . جديد اب برس Advertisements وتظهر في الصور اسطوانات الغاز ووسائل نقلها وهي تغرق بمياة السول .

وقال الناشطون ان السيل اقتحم أكبر مستودع غاز لتجار السوق السوداء في صنعاء واضافوا ان الناس تحرق كراتين متسائلين إين دور المسؤلين من محاسبة الفاسدين.

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