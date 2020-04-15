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عدن - ياسمين التهامي - عاصفة رملية تجتاح مدينة مأرب أدت الى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين !

شهدت محافظة مأرب اليوم الأربعاء عاصفة رملية كثيفة مصحوبة برياح شديدة أدت الى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين. وذكر سكان محليون لـ"الخبر بوست" إن عاصفة رملية شديدة مصحوبة برياح شديدة ضربت أجواء محافظة مأرب، حيث أدت الى حجب الرؤية. جديد اب برس Advertisements وبحسب السكان فإن المدينة شهدت ايضا أمطار غزيرة عقب العاصفة الرملية ، وتدفق للسيول . وقد أدت العاصفة الرملية والأمطار الغزيرة الى أضرار مادية. وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر بشدة من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية والصحراوية خلال الساعات القادمة.

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