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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن ... العميد طارق صالح يغادر الساحل الغربي ويصل إلى هذه المدينة !

قال مصدر مطلع إن قائد قوات حراس الجمهورية، العميد طارق محمد عبدالله صالح غادر الساحل الغربي مساء أمس بإتجاه العاصمة . وكشف المصدر أن العميد طارق صالح وصل إلى معسكر بئر أحمد في مدينة عدن.و استقبلته قوات تتبع الإنتقالي. جديد اب برس Advertisements ورجح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان تكون قيادة المجلس الانتقالي هي التي دعت طارق للقدوم إلى العاصمة المؤقتة عدن لتدارس الوضع الامني خاصة مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. متعلقات

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