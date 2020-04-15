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عدن - ياسمين التهامي - هل تعاني من تعب الكف أثناء استخدام الكمبيوتر؟؟ إليك طريقة سهلة للتخلص من الألم

قالت الدكتورة آنيته فال فاخندورف، إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة "ذراع الفأرة"، التي تندرج ضمن إصابات الإجهاد المتكرر (Repetitive strain injuries).

وأوضحت أخصائية الطب المهني الألمانية أن الإصابة بهذه المتلازمة تحدث بسبب الإجهاد الواقع على الذراع أثناء استخدام فأرة الكمبيوتر بسبب الإمساك بها بشكل خاطئ أو التحميل الشديد على الذراع بفعل استخدام الفأرة لساعات طويلة. وتتمثل أعراض متلازمة "ذراع الفأرة" في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام بالمعصم.



ولتجنب الإصابة بهذه المتلازمة ينبغي عدم استعمال الفأرة لساعات طويلة وذلك بأخذ فترات راحة، مع إجراء تمارين إطالة لمواجهة التحميل أحادي الجانب، وذلك بتحريك المعصم بحركات دائرية.

جديد اب برس

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كما يمكن تجنب المتلازمة من خلال وضعية الذراع السليمة؛ حيث ينبغي أن يستقر الجزء الأكبر من الساعد على المكتب بشكل مستو، كما ينبغي أن يكون المعصم في زاوية مستوية مع الفأرة قدر الإمكان. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الفأرة الرأسية بديلاً جيداً لتخفيف العبء الواقع على الذراع أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر.