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عدن - ياسمين التهامي - تحذير جديد من الأرصاد الجوية .. أمطار شديدة وسيول على هذه المناطق في اليمن

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاربعاء ،من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية والصحراوية خلال الساعات القادمة . وقال المركز الوطني في نشرة تحذيرية صباح اليوم، إن الفرص مهيأة لهطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً، إلى محافظة صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى صحاري حضرموت والمهرة. جديد اب برس Advertisements وأوضح أن الأمطار ستشمل السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها. وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها. وأشار المركز إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة يوم أمس معظمهما غزيرة مصحوبة العواصف الرعدية والبَرَد أحياناً على العديد من المحافظات الجبلية والصحراوية كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي وتدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.

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