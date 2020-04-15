شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" أعلنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية،عن خسائر صفقة أبرمها “محمد بن سلمان” 16.5 مليار دولار .عد أن كانت الخطة أن يربح تريليون دولار !؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" أعلنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية،عن خسائر صفقة أبرمها “محمد بن سلمان” 16.5 مليار دولار .عد أن كانت الخطة أن يربح تريليون دولار !؟

أعلنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، الاثنين، أنها تتوقع أن يتكـ.ـبد صندوق “رؤية”، التابع لها، والمدعوم سعوديا، خسـ.ـا ئر بقيمة 16.5 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس. ويذكر أن ولي عهد المملكة محمد بن سلمان اتخذ قرار المضي باستثمار 45 مليار دولار في الصندوق، البالغ حجمه 100 مليار دولار، خلال اجتماع مع رئيس المجموعة التنفيذي، ماسايوشي سون، لم يستغرق سوى 45 دقيقة، بحسب تصريحات للأخير، عام 2017. جديد اب برس Advertisements وأفادت المجموعة في بيان، بحسب “رويترز”، بأن الخسـ.ـا ئر الصندوق يتكبد خســا ئر للفصل الثالث على التوالي. وأرجع البيان الخسـ.ـا ئر إلى “تـ.ـد هـ.ـور وضع السوق”، جـ.ـراء جـ.ـا ئحة “كورونا”، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت الشركة اليابانية المالكة للمصرف عن خسـ.ـا ئر تشغيلية تقدر بـ6.5 مليارات دولار. وأعلنت الشركة آنذاك أن الخسـ.ـارة الفصلية هي الأولى لها منذ 14 عاما، بعد تدوين قيمة سلسلة من الاستثمارات، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. وعام 2017، كشف “سون” في لقاء تلفزيوني عن تفاصيل الصفقة التي أقنع فيها ولي عهد المملكة باستثمار 45 مليار دولار لدى المجموعة. وسأل المذيع عن كيفية تمكن سون من إقناع ابن سلمان بذلك الاستثمار الكبير في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلا: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”. ولدى سؤال المذيع رجل الأعمال الياباني حول كيفية تمكنه من تحقيق ذلك، أوضح بأنه قال لابن سلمان: “أتيت من طوكيو للحديث معك لأول مرة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدر بتريليون دولار، فقال الأمير: حسنا، الأمر فعلا مثير. فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار”. وعقد اللقاء المشار إليه في الرياض، أواخر أيار/ مايو 2017، وأعلن “سوفت بنك” على إثره بأنه تم الاتفاق على استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، الذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من “سوفت بنك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" أعلنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية،عن خسائر صفقة أبرمها “محمد بن سلمان” 16.5 مليار دولار .عد أن كانت الخطة أن يربح تريليون دولار !؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.