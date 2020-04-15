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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على" 7 مواضع في جسم المرأة تشعل رغبتها المعروفة والذكورة بالسبع الشهوات لدى المرأة...إذا لمستها لن تقاومك تفاصيل اكثر !

جديد اب برس Advertisements ذا المقال سنتحدث عن أفضل 7 مواضع في جسم المرأة، يستطيع من خلالها الزوج إثارة زوجته وإشعال رغبتها. 1. الرأس: عند عمل مساج للرأس يتدفق الدم وتشعر بتلك الوخزة في سائر الجسم من الرأس حتى القدمين، حيث توجد أغلب النهايات العصبية ومراكز الحساسية في فروة الرأس، كما أن التدليك يساعد على إنتاح هرمون الأوكسيتوسين الذي يحفز ويزيد الرغبة والسعادة عند المرأة. اطلبي من زوجك عمل مساج لرأسك برفق، وأن يحرك يديه بشكل دائري وكأنه يغسل شعرك بالشامبو. 2. الأذن: أيضًا، الأذن تحتوي على أطنان من النهايات العصبية، التي تنشر هرمونات السعادة في المخ عند لمسها، أخبري زوجك برغبتك في مداعبته لأذنيك برفق وتقبيلهما وعمل مساج لشحمة الأذن بشفتيه ولسانه. كما أن الهمس وسماع الأنفاس مباشرة بجانب الأذن أحد وسائل الإثارة الفعّالة لكلا الطرفين. 3. الشفاه: هل تعلمين أن الشفتين تحتويان على عدد كبير جدًا من النهايات العصبية أكثر مما تحتويه اليدين بمائة مرة؟ وعند تقبيل الشفتين تنتشر هرمونات الراحة والسعادة والرغبة في سائر الجسم، فالقبلة هي سر العلاقة السعيدة بين الزوجين، ولا تنحصر القبلة فقط في نوع واحد أو طريقة واحدة، فيمكن إثارة الشفتين بعشرات الطرق والأفعال. 4. الرقبة: الرقبة هي أكثر المناطق حساسية للمسات الرقيقة، فهي من أهم المناطق لإثارة الزوجة والزوج أيضًا عن طريق التقبيل والمساج واللعق باللسان، وأحيانًا العض غير المؤلم! ولأن الجلد في منطقة الرقبة رقيق جدًا، فإن المرأة تستثار في هذه المنطقة ولو حتى بالشعور بأنفاس زوجها تلاطف جلد رقبتها، لذا فكثير من خبراء العلاقات الزوجية يجدون أن مداعبة الرقبة من أهم خطوات العلاقة الحميمة الناجحة. 5. الحلمات: رغم أن الرجال يحبون مداعبة الحلمات ويجدونها مثيرة، فإن معظمهم لا يجيد استخدامها بشكل صحيح لإثارة زوجاتهم! أمسكي بيد زوجك وعلميه الطريقة الصحيحة لمداعبة ثدييك، وضعي أصابعه على أكثر المناطق التي تثيرك في هذه المنطقة، وعلميه كيف يمكنه تحريك أصابعه عليها دون حرج، فمعظم الرجال يحبون ذلك بل ويستثارون عندما تخبرهم زوجاتهم بما ترغبن به. 6. القدمين: حتى وإن لم تكوني من النوع الذي يثيره لمس قدميه، فلا مجال للشك أن جميعنا عند عمل مساج لأقدامنا بعد يوم مرهق نشعر بالراحة والاسترخاء في سائر الجسم، وهذه بداية لطيفة لإثارتك وجعلك مستعدة للدخول في علاقة حميمة مع زوجك دون إرهاق أو تعب! ولكن هناك أيضًا الكثير من النساء والرجال على حد سواء يثيرهم لمسة القدم، حيث تكون متصلة مباشرة مع إحساسهم بالسعادة والرغبة في الطرف الآخر. 7. البظر: في هذه المساحة الضيقة الموجودة عند المرأة والمعروفة بالبظر يوجد أكثر من 8000 نهاية عصبية متصلة مباشرة بالمخ! عبير العمراني

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