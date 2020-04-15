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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" دولة عربية تعلن امتلاكها سلاح رادع لفيروس كورونا !

جديد اب برس Advertisements ت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج دواء مصري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. وأوضحت النقابة في بيان، الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية عبد الستار المليجي، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه. وأوضحت النقابة أن اللجنة تأكدت مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين القادمين. وأشارت إلى أن مصر سوف تحدد دواء معالجاً لمرضى كورونا خلال العشرة أيام القادمة.

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