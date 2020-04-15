تسبب ماس كهربائي باشتعال النيران في عدة محلات تجارية في مدينة زبيد، جنوبي الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، أن حريقاً اندلع الليلة الماضية، في إحدى المحلات التجارية في السوق المركزي بمدينة زبيد، نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد ليشمل عدة محلات مجاورة، بسبب عدم وجود أداوت السلامة في السوق.



وأشارت المصادر إلى أن الحريق امتد في عدة محلات وسط غياب للدفاع المدني التابع لسلطات الحوثيين التي تسيطر على المدينة، وتسبب بخسائر مالية كبيرة .



ونشر ناشطون صوراً للحريق وحجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية.



وتبعد مدينة زبيد عن مركز محافظة الحديدة مسافة (90) كيلو متر، وتعد واحدة من أقدم المدن اليمنية التاريخية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة: ماس كهربائي يتسبب بحريق عدة محلات تجارية في مدينة زبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.