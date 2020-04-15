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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة مسنة برصاص قناص حوثي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
أصيبت امرأة مسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإنقلابية شرق مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية، إن المرأة كانت امام منزلها بحي كلابة وتعرضت للقنص من قبل مليشيات الحوثي ونقلت فور إصابتها الي المستشفى لتلقي العلاج.
ولا تزال مليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها من خلال قنص المواطنين، الأمر الذي أدى الى سقوط المئات من المواطنين بين قتيل وجريح منذ اجتياحها المسلح للمحافظة.
وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي من استهداف نساء تعز، حيث ارتكبت الأيام الأخيرة مجازر بحق نساء المحافظة أبرزها مجزرة السجن المركزي.
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