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اجتماع في لحج يناقش آلية زيادة نسبة المحافظة من السلع الأساسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

اجتماع في لحج يناقش آلية زيادة نسبة المحافظة من السلع الأساسية

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع بمحافظة لحج السبل الممكنة لتحقيق زيادة نسبة المحافظة من السلع التموينية الأساسية للمواطنين، بما يتوائم مع متطلبات شهر رمضان، والحجر الصحي الذاتي المنزلي جرَّاء فايروس ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وأقر الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة محمَّد شكري، بحضور عدد من تجَّار البيع بالجملة بمديريات المحافظة كافة، نوقشت خلاله توجيه خطاباً رسمياً من قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسعار من كبار المستوردين للمواد الغذائية ليتم إيصالها إلى المواطنين بأسعارها المعقولة، والتشديد على عدم بيع التجَّار للسلع بالعملة الصعبة.

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كما أقر الاجتماع، اعتماد وكلاء لبيع المواد الاستهلاكية بمحافظة لحج بنظام الاعتماد المستندي أسوة بمحافظة عدن، ومخاطبة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، لكونها الموفِّر الوطني الرئيس للمواد الغذائية للمستهلك، بتزويد وكلائها بالمحافظة بالكميات الكافية من منتجاتها الضرورية.

 

وأقر المجتمعون، تشكيل لجنة لتحديد المخزون الاحتياطي للمحافظة والرقابة على السلع والخدمات.

 

كما اقر الاجتماع التوجيه إلى النقاط الأمنية والعسكرية بتسهيل حركة المرور أمام شاحنات نقل المواد الغذائية لجعلها في متناول جميع المواطنين.

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