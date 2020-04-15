- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في لحج يناقش آلية زيادة نسبة المحافظة من السلع الأساسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع موسع بمحافظة لحج السبل الممكنة لتحقيق زيادة نسبة المحافظة من السلع التموينية الأساسية للمواطنين، بما يتوائم مع متطلبات شهر رمضان، والحجر الصحي الذاتي المنزلي جرَّاء فايروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأقر الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة محمَّد شكري، بحضور عدد من تجَّار البيع بالجملة بمديريات المحافظة كافة، نوقشت خلاله توجيه خطاباً رسمياً من قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسعار من كبار المستوردين للمواد الغذائية ليتم إيصالها إلى المواطنين بأسعارها المعقولة، والتشديد على عدم بيع التجَّار للسلع بالعملة الصعبة.
كما أقر الاجتماع، اعتماد وكلاء لبيع المواد الاستهلاكية بمحافظة لحج بنظام الاعتماد المستندي أسوة بمحافظة عدن، ومخاطبة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، لكونها الموفِّر الوطني الرئيس للمواد الغذائية للمستهلك، بتزويد وكلائها بالمحافظة بالكميات الكافية من منتجاتها الضرورية.
وأقر المجتمعون، تشكيل لجنة لتحديد المخزون الاحتياطي للمحافظة والرقابة على السلع والخدمات.
كما اقر الاجتماع التوجيه إلى النقاط الأمنية والعسكرية بتسهيل حركة المرور أمام شاحنات نقل المواد الغذائية لجعلها في متناول جميع المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع في لحج يناقش آلية زيادة نسبة المحافظة من السلع الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.