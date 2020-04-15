شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مواقع في محافظة البيضاء بعد هجوم معاكس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، فجر اليوم الأربعاء، هجوما واسعا، وتمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم المليشيات في جبهة قانيه- الوهبية، وشنت هجوما معاكسا وحررت مواقع جديدة. وأضافت أن المصادر أن المعركة لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية خرق الهدنة التي اعلنها التحالف العربي والحكومة الشرعية، الخميس الماضي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

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