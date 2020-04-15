الكثيري يدعو شركات الأدوية للمساهمة في مواجهة وباء كورونا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم ملاك ومندوبي شركات ووكالات الأدوية بوادي حضرموت إلى مساندة السلطة المحلية لمواجهة وباء كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأوضح الكثيري خلال لقائه مع ملاك ومندوبي شركات الأدوية أن الدعم الذي سيسهم به المجتمع بكافة مكوناته وقطاعاته سيخضع للإجراءات المالية القانونية المتبعة بكل شفافية، مؤكدا أن المسئولية إزاء هذا الوباء مشتركة يجب على كافة قطاعات المجتمع المساهمة الفاعلة لمواجهتها.

وأشار الى استراتيجية العمل المعدة من قبل السلطة المحلية ومكتب الصحة والجهات ذات الاختصاص لمواجهة وباء كورونا من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والعينية المتوفرة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهذه الجائحة، انطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتق السلطة المحلية لحماية الناس.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي أن عمليات تجهيز المستشفيات وتوفير المواد والمعدات والأجهزة اللازمة هي من أجل تأمين احتياجات تلك المرافق لأي طارئ، نظرا لمحدودية الإمكانيات المتوفرة حاليا في تلك المرافق.. مشيرا الى ما تحصلت عليه مديريات وادي حضرموت والصحراء من دعم من قبل منظمة الصحة العالمية.