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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر كبيرة تخلفها السيول الجارفة في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ألحقت السيول الجارفة التي تدفقت على الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة اليمنية صنعاء أضراراً جسيمة بالمحال التجارية والمنازل والممتلكات فيما واصلت الأمطار الغزيرة الهطول على المدينة لليوم الثاني على التوالي.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، عن سكان في أحياء شميلة والخفجي إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت الأحياء السكنية وألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل والمحال والسيارات التي جرفتها السيول كما غمرت المياه عدداً من المنازل وأتلفت محتوياتها من أثاث ومواد غذائية.
وحسب هؤلاء فإن السيول التي لم تعرف لها المدينة مثيلاً منذ عقد من الزمن اجتاحت المحال التجارية والبسطات في حي شميلة التجاري وجرفت البضائع والمواد الغذائية والخضار والدراجات النارية والعادية كما جرفت أكثر من ثلاثين سيارة، ملحقة خسائر كبيرة في الممتلكات خاصة محال بيع المواد الغذائية والملابس والأقمشة.
وقال شهود لـ«البيان» إن بعض الباعة أصيبوا جراء محاولتهم جمع بعض من ممتلكاتهم التي جرفتها السيول وأنهم غامروا بحياتهم في ملاحقة ممتلكاتهم في حين غاب أي دور للدفاع المدني بشكل كلي.
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