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عدن - ياسمين التهامي - يحدث الان في صنعاء .. اطلاق نار كثيف واشتبكات عنيفة عقبَ محاولة تنفيذ عملية

ندلاع اشتباكات مسلحة وسط العاصمة صنعاء بين صفوف المليشيا الحوثية بعد عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت قيادات عسكرية بارزة في الامن القومي وسقوط ضحايا بين الطرفين . وأكدت المصادر ان الاشتباكات المسلحة حدثت قبل قليل في منطقتي باب اليمن وشارع الستين حيث تشهد عناصر الحوثيين هذه الايام خلافات واسعة على توسيع نفوذهم المالي والسياسي والعسكري في صنعاء. جديد اب برس Advertisements

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