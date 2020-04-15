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صنعاء - ياسمين الخيامي - مقيم يمني في السعودية من ابناء هذه المحافظة يرفض الجنسية الامريكية ويصعق السفير الامريكي في الرياض برد صادم ومزلزل اثلج صدور كل اليمنيين

2020/04/15 الساعة 11:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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