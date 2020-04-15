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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الاتفاق الامريكي السعودي الاماراتي للاطاحة بالرئيس هادي من منصبه واختيار البديل..شاهد على الهواء مباشرة صورة البديل للرئيس هادي (صورة)

2020/04/15 الساعة 11:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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