مقتل مواطن برصاص أحد أقاربه في إب

أقدم شاب من محافظة إب، وسط اليمن، على قتل عمه "الستيني"، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن المواطن" عبدالمجيد راجح"ـ 65 عام ـ ، قتل برصاص نجل شقيقه المدعو "رأفت عبدالمغني" في قرية "منزل فقيه" بمديرية السياني، في ظروف وملابسات غامضة.



وأوضحت المصادر أن المجني عليه، كشف لمسعفيه عن اسم الجاني، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.



وأفاد شهود العيان أن المجني عليه" عبدالمجيد راجح" قال لهم أن الجاني هو ابنه اخيه "رأفت" وأنه أطلق عليه الرصاص ولاذ بالفرار، دون أي يعرف الأسباب التي دفعته لفعل ذلك.



وتشهد عدد من مدن محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، جرائم جنائية بشعة تحمل طابع الأسرية، لم تكن معهودة قبل الانقلاب، في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية نتيجة غياب القانون ومحاكم التقاضي.



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