تنفيذية انتقالي سقطرى تعقدها اجتماعها الدوري الأول لشهر أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري الأول لشهر إبريل، برئاسة ناظم مبارك قبلان، المُكلف بأداء مهام رئيس القيادة المحلية.



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وفي الاجتماع، الذي حضره عضوا الجمعية الوطنية الشيخ رافث علي إبراهيم الثقلي، وسعيد عمر، مستجدات الأوضاع في المحافظة وفي مقدمتها الآثار المترتبة على إقدام سلطة الإخوان على عسكرة المدن واستحدات نقاط جديدة في شوارع المحافظة، وتسببها في إقلاق السكينة العامة في الأرخبيل.

ورحبت الهيئة التنفيذية بالكتائب العسكرية التابعة للواء الأول مشاة بحري التي أعلنت انضمامها للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مثمنة القرار شجاع والروح الوطنية التي تحلى بها قادة تلك الكتائب.

وفي الختام أقرّ الاجتماع، إقامة وقفة احتجاجية لتنديد بما تقوم سلطة الإخوان في المحافظة من أعمال لإقلاق السكينة من خلال استحداتها لنقاط عسكرية في شوارع المحافظة، وتنفيذها لحملة الاعتقالات ومطاردة بحق قيادات المجلس الانتقالي والضباط الأمنيين التابعين للقوات الجنوبية