شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في باقم بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.