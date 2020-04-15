مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في باقم بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي
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