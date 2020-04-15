شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مصرع أكثر من 30 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 الخليج 365 ـ مأرب قتل نحو 30 من عناصر ميليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني بعدة جبهات شمال غربي محافظة مارب "وسط اليمن".

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية أن مسلحي الميليشيا شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في جبهات "الجدفر" و"وادي اللسان" شمال غربي محافظة "مارب" على الحدود مع محافظة "الجوف". وأكدت المصادر أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت للهجوم وخاضت معارك عنيفة استمرت لأكثر من 10 ساعات. وأوضحت المصادر أن الجيش تمكن من كسر الهجوم الحوثي، لافتة إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من عناصر الميليشيا وثلاثة من قوات الجيش، كما اغتنم أفراد الجيش عربتين عسكريتين وعتاد متنوع، وفقا للمصدر

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