ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2020 وهي كالتالي : اندلاع حريق بمحال السوق المركزية في زبيد https://www.elyamnelaraby.com/473596/ تحذير هام لسكان صنعاء من خطر كبير https://www.elyamnelaraby.com/473608/ اندلاع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/473614/ الحوثيون يتخذون قرارًا غريبًا يصدم الجميع بشأن وباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473624/ صحيفة دولية : الاحتكاك في سقطرى اختبار لما ستؤول إليه الأمور في عدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/473649/ مصادر : تصاعد حالة التوتر في سقطرى جاءت بعد زيارة محافظها إلى تركيا https://www.elyamnelaraby.com/473650/ جائحة كورونا تحول دون عودة يمنيين إلى بلادهم https://www.elyamnelaraby.com/473652/ الميليشيات تعتقل قيادات بارزة في صفوفها بارزة بتهم الخيانة https://www.elyamnelaraby.com/473653/ المليشيا تصفي أحد مشايخ محافظة البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/473658/ الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/473665/

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