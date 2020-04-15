شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 18 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ18 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي مجزر وصرواح.

وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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