شكرا لمتابعة خبر عن بعد الهجوم عليها.. داليا البحيري ترد: نازلين يفسحوا عيالهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الفنانة داليا البحيري، على الهجوم الذي تعرضت له بعد تصريحاتها التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد المواطنين الذين خالفوا حظر التجوال، وخرجوا إلى الأسواق في تجمعات كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وتم تحريف كلامها.

داليا البحيري ترد على المهاجمين لها ونشرت داليا البحيري، عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك"، و"إنستجرام"، و"تويتر"، فيديو لها وهي ترد، وقالت فيه: "أنا مش من هواة إني أعمل فيديوهات جادة بس مضطرة إني أخرج وأرد علشان محدش يحرف أي حاجة أنا قولتها وأوضح بالظبط أنا كنت كاتبة إيه.. وعاوزة أقول في الأول إني أنا من الناس اللي حابسة نفسها في البيت وبقالي دلوقتي 36 يوما.. منزلتش غير مرتين أو تلاتة بالكتير جدًا علشان حاجات ضرورية لها علاقة بتقديم الملف الضريبي بتاعي".

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وأضافت داليا البحيري، في الفيديو الخاص بها: "أنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء والمقربين فقط يعني مش بابليك.. فاكنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي بتكلم على سجيتي علشان ده مش بوست عام.. ولكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان".

وتابعت: "أنا هنا علشان أرد على كل صحفي محترم كلمني علشان يستوضح.. أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها.. أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقى في حظر كامل لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه بلدنا الحبيبة مصر".

واستطردت: "كلنا لازم نبقى إيد واحدة ونشتغل مع بعض لازم نوعي الناس البسيطة علشان تقعد في البيت.. بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي على الإطلاق.. وأنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية لأنها مسؤوليتنا كلنا وفي مؤسسات كتير دعمتهم".

وأشارت داليا البحيري إلى أنها طالبت المصانع على وجه التحديد، والأماكن التي متاح لها توفير أماكن إقامة للعمالة اليومية، أتمنى أن يقوموا بذلك، حتى لا يمنعوا انتقال العمال بين المدن وبعضها، وبين المدن والقرى للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن ذلك ما طالبت به فقط، وهو ما يطالب به الكثيرون أيضًا.

اختتمت داليا البحيري: "ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد.. وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز.. فا أنا بديكوا العذر.. ورجاءً تقرأوا البوست بتاعي كامل زي ما هوا.. وأنا اللي ضايقني الناس اللي نازلة تفسح عيالها علشان زهقوا ويتسوقوا ويزاحموا الناس اللي هم أحق بالنزول".