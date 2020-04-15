شاهدبالفيديو.. سميرة سعيد ترقص مع نجلها على "انت أقوى"

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عدن - ياسمين التهامي - أميرة قطرية تُفجّر مفاجأة عن خطة تميم بن حمد الجديدة ضد محمد بن سلمان بعد الهجوم عليها.. داليا البحيري ترد: نازلين يفسحوا عيالهم شاهدبالفيديو : القبض على فواز القرني وعبدالرحمن العبود لاعبي الإتحاد السعودي بعد السخرية من رجال الأمن شرب خمر واختطاف وسلب بالقوة وتهريب.. ماذا يحدث في السعودية؟

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