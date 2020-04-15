شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" أعلنت مل #1740;ش #1740;ا الحوثي الانقلاب #1740;ة" مقتل شيخ وقيادي بارز في محافظة الب #1740;ضاء برصاص الج #1740;ش الوطني تفاصيل وصور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" أعلنت ملیشیا الحوثي الانقلابیة" مقتل شيخ وقيادي بارز في محافظة البیضاء برصاص الجیش الوطني تفاصيل وصور !

أعلنت ملیشیا الحوثي الانقلابیة، عن مقتل واحد من أبرز قیاداتھا المیدانیة ومشایخ

محافظة البیضاء برصاص الجیش الوطني في جبھة قانیة بالبیضاء.

ونقلت قناة "المسیرة" الحوثیة، برقیة عزاء بعثھا، مھدي المشاط رئیس المجلس

السیاسي للملیشیات، أقر فیھا بمصرع، الشیخ عبدالوھاب ناصر صالح الوھبي ورفاقھ

في جبھة قانیة بمحافظة البیضاء على أیدي قوات الجیش الوطني.



وأشارت الوكالة نقلا عن المشاط إلى ان الھلاك "الوھبي" كان من أكثر القیادات

المیدانیة والمشایخ القبلیین الذین یرفدون الملیشیات بعشرات المقاتلین، وكان لھ حضور

قبلي بارز في البیضاء.

وبمقتل الوھبي، خسرت الملیشیات جزء كبیر من قوتھا القبلیة وتواجدھا في البیضاء،

ویُعد مقتل الوھبي ضربة قاصمة للملیشیات في معارك البیضاء مع قوات الجیش

الوطني الذي تمكن من تحریر مناطق واسعة خلال الایام الماضیة بالمحافظة.

جديد اب برس

Advertisements