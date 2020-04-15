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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بالفيديو مناشدة امرأء في الزمن الاسلامي .. زوجة الزنداني تجهش بالبكاء في مناشدة عاجلة إلى الرئيس هادي والتحالف تفاصيل !
تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصوّر لزوجة الشهيد اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة، تناشد فيه الرئيس هادي والحكومة والتحالف ووزير الداخلية للوقوف بجانبهم وانصافهم.
جاء ذلك على إثر اقتحام مسلحون تابعون لما يسمى "المجلس الانتقالي" اليوم في العاصمة المؤقتة عدن منزل الشهيد اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامةبالأطقم والمدرعات وقاموا بطرد أسرته من المنزل وتهديدهم بالتصفية الجسدية.
جديد اب برس
ووفقا لمتابعة (أحداث نت) قالت: ""إن المسلحين الذين اقتحموا المنزل كانوا ملثمين، وكان معهم نساء، يحملن العصي بأيديهن، وهم على متن دبابات، وأطقم عسكرية".
وتساءلت "هل هذاء جزاء الشهيد الزنداني الذي ضحى بحياته من أجل الوطن يهجموا على أسرته وأطفاله؟".
شاهد بالفيديو: 👇👇— حنان الميسري (@HananMisri) April 14, 2020
ميليشيات الانتقالي تقتحم منزل الشهيد القائد صالح الزنداني الذي أستشهد على أثر التفجير الأرهابي بقاعدة العند وتطرد اسرته من المنزل بعد أن قاموا بخلع الباب بالمدرعة
شاركوا الفيديو كي يعرف العالم فظاعة وقبح هذه المليشيات#عدن_تحت_حكم_الانتقالي pic.twitter.com/zjZ2gzPfUK
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