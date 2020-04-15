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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. مواجهات بالأسلحة بين أبرز أسرتين حوثيتين في صنعاء وامتدت الخلافات فيما بينهم الى موالين كل طرف في جبهات القتال (تفاصيل) !

زايدت الخلافات الحادة بين قيادات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء وسط البلاد. جديد اب برس Advertisements وأفادت مصادر مطلعة إن خلافات حادة متزايدة بين قيادات وأسر ميلشيا الحوثي المتمردة في العاصمة صنعاء وامتداد الخلافات إلى جبهات القتال. وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين ما يسمى بـ آل الشامي والـ الكبسي في العاصمة صنعاء, بمختلف الأسلحة."" وأوضحت المصادر أن الخلافات تمتد إلى مشرفي كلا الأسرتين الحوثيتين في جبهات القتال ونقاط التفتيش على المداخل الرئيسة للعاصمة صنعاء..

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