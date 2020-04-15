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عدن - ياسمين التهامي - الاعلأن عن دواء جديد تمتلكة شركة اسرائيلية ينقذ حياة 7 مصابين بكورونا بنسبة شفاء 100 % شاهد التفاصيل !

جديد اب برس

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الشركة الإسرائيلية المصنعة لدواء بلوريستم إن دواءها التجريبي تمكن من إنقاذ سبعة مرضى، أميركي وستة إسرائيليين، جميعم كانوا في مراحل متقدمة من مرض كورونا الفيروسي القاتل. وأوضحت الشركة في تقرير أصدرته من مقرها في حيفا إن عملية العلاج تمت في إطار برنامج الاستخدام الرحيم. ويستند هذا العلاج إلى خلايا جذعية مستخلصة من المشيمة. وقالت الشركة إن المرضى السبعة، لم يبقوا على قيد الحياة فحسب بل أظهروا تحسنا. وحسب بيانات الشركة، فإن المريض الأميركي عولج في نيوجرسي حيث تجري بلوريستم المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على الدواء، بعد موافقة إدارة الأغذية والدواء الاميركية. ومثل المرضى الذين عولجوا في إسرائيل، كان المريض الأميركي في حالة خطيرة، بسبب معاناته من فشل في التنفس، ما استدعي إخضاعه للتنفس الصناعي لمدة ثلاثة أسابيع. أما المرضى الستة، فقد عولجوا في ثلاثة مراكز طبية مختلفة بإسرائيل لمدة أسبوع. وإلى جانب الفشل التنفسي، كانوا يعانون من مضاعفات التهابية مرتبطة بكوفيد-19. وأربعة من الستة كانوا يعانون أيضا من فشل في وظائف أعضاء أخرى، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والكلى. وبعد إعطائهم الدواء، أظهر أربعة من المرضى تحسنا في عملية التنفس، والثلاثة الآخرون على وشك التخلي عن جهاز التنفس الصناعي، بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. كما أن اثنين من المرضى السبعة، يعانيان من حالات طبية مزمنة، أظهرا تعافيا سريريا بالإضافة إلى تحسن في الجهاز التنفسي، حسب ما أفادت الشركة في التقرير. بعد وقت قصير من نشر البيانات الأولية للشركة ، أشاد الدكتور جايسون مكارثي، المدير الإداري الأول الذي يغطي صناعة التكنولوجيا الحيوية في مجموعة Maxim Group الطبية، بجهود شركة بلوريتيسم وقال: "تقوم شركة بلوريستم في البداية بتقييم علاجها الخلوي بموجب ترخيص الاستخدام الرحيم في إسرائيل، وهي أيضا أول شركة تقوم بحقن مرضى كوفيد-19، فضلا عن إنتاج المجموعة الأولى من بيانات مراحلها التجريبية المبكرة." من جانبه، قال رئيس شركة بلوريستم ومديرها التنفيذي ياكي يناي إن الشركة تعمل على تجريب بلوريستم سريريا "في إطار خطة متعددة الجنسيات، لعلاج مضاعفات كورونا، وتأمل في نفس الوقت توسيع نطاق العلاج تحت الاستخدام الرحيم في بلدان أخرى".