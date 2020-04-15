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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مليونا مصاب تعافى ربعهم" هذة آخر مستجدات كورونا في العالم بتقرير من الصحة العالمية تفاصيل اكثر !

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، ومؤخرًا لامس عدد مصابي المرض حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 120 ألفا.

في الدول الأوروبية ما زال الوباء يتصاعد إذ سجل في بريطانيا الى اليوم عدد الوفيات في المستشفيات 11 ألفا، وفي السويد تجاوز عدد الوفيات حاجز الألف، فيما سجلت هولندا 868 إصابة إضافة إلى 122 وفاة، وأما في إسبانيا فرصدت 3045 إصابة جديدة و567 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفي اسكتلندا بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا اليوم 40 ليصل إجمالي الوفيات إلى 615.

جديد اب برس

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وبالانتقال الى الدول العربية سجلت السعودية 435 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 84 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 889. هذا وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 197 إصابة جديدة، فيما سجلت المغرب 75 إصابة جديدة، والعدد الإجمالي ارتفع إلى 1838. أما وزارة الصحة الكويتية فأعلنت عن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 1355.

وفي إيران انخفض عدد الوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تحت المئة لأول مرة منذ شهر، فيما بلغ عدد المصابين 47877، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأما في روسيا فسجلت 2774 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وفي سنغافورة تم تسجيل 334 إصابة جديدة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن وفيات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 120 ألفا.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ركودا عالميا هو “الأسوأ منذ الكساد العظيم”، وبلوغ انكماش الاقتصاد العالمي 3 بالمئة ووصول خسائره في 2020 و2021 إلى 9 تريليونات دولار، لافتًا إلى أن تعافيًا “جزئيا” للاقتصاد سيحدث العام المقبل.