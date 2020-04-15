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عدن - ياسمين التهامي - ليس رجال الامن " متحدث الأمن السعودي" حضر التجوال يطبق على كافة من في ارض المملكة ماعدى اصحاب هذة المهنة من اجانب ومواطنين شاهد تفاصي وصور!

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي العمید سامي الشویرخ، أن سائقي

الشاحنات للمواد التموینیة والغذائیة والصحیة وكذلك الشاحنات الكبیرة الخاصة بنقل

المواد والبضائع الخاصة بالفئات المستثناة من أمر منع التجول لا یشملھم تنظیم

الحصول على تصاریح تنقل، وأن بإمكان سائقي ھذه الشاحنات التنقل في أي وقت

ً سواء بین المناطق أو داخل المدن وإیصال البضائع والمواد لنقاط البیع والمستودعات

الخاصة بالقطاعات التي ینتمون إلیھا، بما یضمن استمرار سلسلة الإمداد والتموین

لكافة الفئات المستثناة.

وقال : إنھ "وفق توجیھ مقام وزارة الداخلیة فإن كل جھة حكومیة تتولى إصدار

التصاریح اللازمة لمنسوبیھا أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بھا الذین تتطلب

حاجة العمل الفعلیة والضروریة حصولھم علیھا، وتوثق التصاریح من قبل الجھة

المختصة بوزارة الداخلیة، كما تقوم كل جھة حكومیة بإصدار تصاریح للعاملین في جديد اب برس Advertisements

القطاع الخاص الذي تشرف علیھ وتوثیقھا من قبلھا ومن قبل وزارة الداخلیة".

وأضاف أن "الجھات المستثناة من أوامر منع التجول یجري مراجعتھا وتحدیثھا

دوریاً من قبل لجنة مختصة بوزارة الداخلیة".

وجدد العمید "الشویرخ" التأكید على أھمیة الالتزام بأن یكون الخروج للأنشطة

المستثناة في أضیق نطاق، مھیباً بمراعاة ذلك لسلامة صحة الجمیع.

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