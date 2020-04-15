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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"محمد الربع رئيس الفصل" بفريق توكل كرمان : تفاصيل الاعلامي الكميدي الربع لماذا ترك يمن شباب والتحق بقناة بلقيس الفضائية التفاصيل !

نشرت قناة بلقیس الفضائیة، التابعة لتوكل كرمان، التي تبث من تركیا، صورة على

صفحتھا بالفیسبوك لبرنامج باسم "رئیس الفصل" والذي ستبثھ في شھر رمضان القادم.

وقالت مصادرخاصة، لـ "المشھد الیمني"، إن برنامج "رئیس الفصل" سیكون البدیل

للبرنامج الشھیر " عاكس خط" الذي كان یقدمھ الإعلامي الساخر محمد الربع، على

قناة یمن شباب الفضائیة.



وأكدت المصادر أن محمد الربع سیقدم برنامج رئیس الفصل - برنامج سیاسي ساخر

- على قناة بلقیس الفضائیة خلال شھر رمضان، وذلك بعد انسحابھ من قناة یمن شباب.

وكانت مصادر اعلامیة تداولت في وقت سابق، أنباء عن مغادرة الربع قناة یمن

شباب الفضائیة بعد عدة سنوات قدم خلالھا برنامجھا الشھیر "عاكس خط"، الذي نال

شھرة جماھیریة واسعة، ومنح "الربع" أیضا شعبیة كبیرة.

وحسب المصادر فإن "الربع" أنھى تعاقده بشكل مفاجئ مع قناة "یمن شباب"، بعد أن

تلقى عرضا مغریا من قناة "بلقیس" التابعة لتوكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل

للسلام.

وذكرت المصادر أن "الربع" قرر الانتقال إلى "بلقیس" فور تلقیھ العرض المالي

المغري، إلى جانب أن "كرمان" تكفلت بالإنتاج والتجھیزات، أي أن قناة "بلقیس"

ستنتج البرنامج المرتقب، باستدیوھاتھا، ومعداتھا، بینما یقتصر دور الربع على إعداد

المادة والفریق المنفذ لھا فقط.

جديد اب برس

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