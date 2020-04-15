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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الضحاياء والخساير: الذي تسبب بها امطار عصر امس على اثرها اندلعت نار كثيفة في احياء العاصمة صنعاء شاهد !

جديد اب برس Advertisements أمطار غزيرة اليوم الإثنين على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد جرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب. وقال سكان محليون لـ"اب برس" إن سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة صنعاء، تسببت في تعطل حركة السير في عدد من شوراع العاصمة. وأكدوا أن الأمطار الغزيرة تسببت في انسداد قنوات الصرف الصحي وتصريف المجاري، ما أدى إلى إغراق شوارع بأكملها بالمياه. إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المناطق الجبلية من لحج جنوب و حتى صعدة شمالا. و أشار المركز في نشرته التحذيرية باللون الأصفر، الصادرة اليوم الاثنين إلى أن الأمطار ستمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، و غربا إلى أجزاء من السواحل الغربية و المناطق المحاذية لها، و ذلك في فترتي الظهيرة و المساء. كما توقع هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية والغربية، بعدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، فيما نبه سائقي السيارات من تدني الرؤية بسبب السحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية.

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