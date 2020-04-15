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ترقب اسباب الحريق الذي التهم مدينة زبيد في اواخر ساعات الليل ليلة ليلة امس شاهد صور !

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020?

ترقب اسباب الحريق الذي التهم مدينة زبيد في اواخر ساعات الليل ليلة ليلة امس شاهد صور !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 في سوق زبيد يلتهم الاخضر واليابس .. لا حول ولا قوة إلا بالله

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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