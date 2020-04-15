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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" اعلان السعودية: مبادرة وقف النار في اليمن تهيئة لمشاورات حل سياسي شامل شاهد !

جديد اب برس Advertisements مجلس الوزراء السعودي، أن مبادرة وقف إطلاق النار أحادية الجانب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة، الاربعاء الماضي، تعتبر تمهيد لمشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل. جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في العاصمة السعودية الرياض" اليوم الثلاثاء" برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر دائرة اتصال مرئي. وبحسب وكالة" واس" استعرض المجلس مبادرة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة كورونا، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الدعوات الأممية، لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيداً إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. والاربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

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