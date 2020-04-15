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عدن - ياسمين التهامي - ليس لطهران ولا التحالف" حكومة الحوثيين بصنعاء" ولأول مرة تتوجة بطلب استغاثة لهذة الدولة وتطلب طلبات غريبة تكشف حقيقة تفشي فيروس كورونا "ما الذي يحدث"!

دعت حكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات العلاجية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير احتياجات مراكز الحجر الصحي، بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال لقاء المعين وزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف عبدالله، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، حسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

جديد اب برس

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وفي اللقاء، ناقش الوزير "أنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والإنسانية في اليمن ومنها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ لمواجهة فيروس كورونا".

وأكد "ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة خاصة منظمة الصحة العالمية بدورها في بذل المساعي لدى الدول المستضيفة رعايا يمنيين سواءً مقيمين أو زائرين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالنسبة لأي عمليات سفر أو تنقل حتى انتهاء هذه الجائحة".

وخلال اللقاء، سلّم الوزير المسؤولة الأممية، "مذكرتي احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن استمرار ما أسماه تحالف العدوان ومواليه بعرقلة واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز وعدم السماح بدخولها وتفريغها في ميناء الحديدة".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "اعتبرت المذكرتان عرقلة التحالف واحتجاز السفن النفطية والغازية، يضاعف من معاناة الشعب اليمني، ويضع المزيد من الصعوبات والعراقيل أمام الجهود الرامية للوقاية من فيروس كورونا".

وطالب بـ "سرعة الإفراج عن السفن المحتجزة وتفريغها في أسرع وقت خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك".