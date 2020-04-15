شكرا لمتابعة خبر عن طبيب في المانيا يفضح ترامب ويكشف سر تودده للمسلمين ومخاطبتهم بلهجة مؤدبة ولماذا قال لهم بلهجة أمريكية لطيفة"جمعة مباركة"..لن تصدق السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب في المانيا يفضح ترامب ويكشف سر تودده للمسلمين ومخاطبتهم بلهجة مؤدبة ولماذا قال لهم بلهجة أمريكية لطيفة"جمعة مباركة"..لن تصدق السبب

2020/04/15 الساعة 11:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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