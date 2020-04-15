شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الطيران السعودي يغير على تجمعات حوثية في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ18 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي مجزر وصرواح. وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الطيران السعودي يغير على تجمعات حوثية في مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.