شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة: حريق يلتهم سوق زبيد المركزي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في مدينة زبيد، بمحافظة الحديدة، خلف أضراراً واسعة في محال السوق المركزية بالمدينة.
وقالت مصادر محلية إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدة أن النار امتدت للمحال التجارية المنتشرة في المنطقة، وسط عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليه.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحجم الحريق، رصدت احتراق عدد كبير من المحال.
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