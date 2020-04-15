شكرا لبحثكم عن خبر في اب: المقتول يكشف هوية قاتلة قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن شاب أقدم على قتل عمه في جريمة مروعة هزت إحدى قرى محافظة إب.
وذكرت المصادر، أن شاب بقرية منزل فقيه بمديرية السياني، قام بقتل عمه ظهر اليوم ولاذ بالفرار.
وأشارت المصادر الى أن الرجل الخمسيني قتل على يد ابن أخيه.
ونوهت المصادر بأن القتيل قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة كشف عن هوية القاتل الذي هو ابن شقيقه، وأكد ذلك أمام جميع من حضروا لاسعافه أن ابن أخيه أقدم على إطلاق الرصاص عليه وأصابه دون أن يعرف السبب الذي دفعه لارتكاب جريمته.
وتسببت الحرب في اليمن التي دخلت عامها السادس بمعاناة نفسية ومشكلات إجتماعية لمئات اليمنيين الذين اكتووا بنارها.
وارتفعت حوادث القتل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، خلال السنوات الأخيرة، معززة بالانفلات الأمني.
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